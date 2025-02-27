Про це 24 Канал пише з посиланням на слова президента США на пресконференції після перемовин з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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У США сподіваються на "швидке зупинення" війни в Україні

Президент Дональд Трамп заявив, що робочі групи вже працюють для того, щоб припинити кровопролитну війну між Україною та Росією. Лідер США додав, що цієї війни не мало б бути, але, на жаль, в Україні продовжують гинути люди, руйнується інфраструктура українців.

За словами Трампа, він вже говорив про можливе завершення бойових дій з президентами Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним, а також працює з генеральним секретарем НАТО, щоби провести до кінця цю війну.

Я думаю, у нас гарний прогрес, ми рухаємося в правильному напрямку. Я думаю, або це станеться дуже швидко, або це не станеться ніколи,

– сказав Трамп.

Завершення війни Трамп обговорив і з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Політики сподіваються, що припинення вогню в Україні настане дуже швидко.