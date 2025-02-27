Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Прем'єр Британії прибув до Білого дому

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 27 лютого прибув до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. На відмінну від візита Макрона, американський лідер особисто зустрів британського прем'єра на вході у Білий дім.

Стармер прибув на зустріч з Трампом: дивіться відео

Журналісти зауважують, що Трамп дружньо привітав Стармера. Один з репортерів поцікавився, чи зможуть політики досягти мирної угоди в Україні, на що Трамп відповів:

Так, ми можемо, ми це зробимо.

Крім того, Трамп повідомив, що планує обговорити з прем'єром Британії "багато речей". Через основних питань війна Росії та України, питання торгівлі тощо. Президент США під час спілкування з журналістами повідомив, що очікує знайти спільну мову з Кіром Стармером.

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Трамп також назвав Стармера "особливою людиною". Очікується, що після зустрічі президент США також оголосить про свій можливий візит до Великої Британії.

Водночас Стармер утримався від спілкування з журналістами перед переговорами з Трампом.