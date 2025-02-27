Експосол України в США Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу зазначив, що важливо, аби українська делегація та президент України отримали зворотний зв'язок у Вашингтоні від прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Це допоможе використати досягнуті домовленості між Великою Британією та США у переговорах із Трампом.

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Він додав, що президент України може зустрітися з прем'єр-міністром Британії перед переговорами з Трампом.

Запланувати двосторонню зустріч із британським прем'єром, можливо, інші заходи, а вже потім більш підготовленим виходити на переговори з президентом США,

– сказав Валерій Чалий.

Також він зазначив, що зараз настав час показати справжнє лідерство, і це може стати непростим викликом навіть для британського керівництва.

Важливо! Володимир Зеленський спростував інформацію про свій візит до США 28 лютого. Втім, поїздка може відбутися незабаром. На брифінгу Зеленський наголосив, що для нього важливо почути від США про підтримку України.

Послідовна підтримка України

Велика Британія є найбільш активним союзником України серед європейських країн. Її послідовну політику підтримки України підтверджує не лише підписана угода про 100-річне партнерство, а й готовність розміщення миротворців на території України.

"Британці схильні до конкретних дій на підтримку України, адже для них це питання національної безпеки. Їхня позиція залишається незмінною. І Консервативна, і Лейбористська партії поділяють єдину думку: Росія – це ворог. Вона проводила активні операції на території Британії, зокрема й вбивства", – сказав Валерій Чалий.

Він зауважив, що у стратегічних документах британці офіційно визначили Росію не опонентом, а саме ворогом. Експосол також висловив сумнів, що всі європейські країни діятимуть консолідовано. Навіть перед зовнішніми загрозами деякі уряди воліють "грати у свою гру". Найяскравіші приклади цього – Угорщина та Словаччина.