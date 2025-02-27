Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Премьер Британии прибыл в Белый дом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 февраля прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. В отличие от визита Макрона, американский лидер лично встретил британского премьера на входе в Белый дом.

Стармер прибыл на встречу с Трампом: смотрите видео

Журналисты отмечают, что Трамп дружески поздравил Стармера. Один из репортеров поинтересовался, смогут ли политики достичь мирного соглашения в Украине, на что Трамп ответил:

Да, мы можем, мы это сделаем.

Кроме того, Трамп сообщил, что планирует обсудить с премьером Британии "многие вещи". Из-за основных вопросов война России и Украины, вопросы торговли и т.д. Президент США во время общения с журналистами сообщил, что ожидает найти общий язык с Киром Стармером.

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Трамп также назвал Стармера "особым человеком". Ожидается, что после встречи президент США также объявит о своем возможном визите в Великобританию.

В то же время Стармер воздержался от общения с журналистами перед переговорами с Трампом.