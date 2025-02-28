Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что планируют обсудить на специальном саммите ЕС

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о проведении специального саммита ЕС 6 марта. Он будет посвящен вопросам европейской обороны.

Известно, что на встречу приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. По информации издания, на саммите планируют выработать единую позицию по обороне– как для перевооружения Европейского континента, так и по Украине.

Кроме того, обсуждение коснется темы назначения спецпредставителя ЕС для участия в будущих мирных переговорах по войне в Украине.

Напомним, что ЕС рассматривает возможность предоставить Украине очередной пакет военной помощи в размере 20 – 30 мільярдів евро. Однако ее условия предоставления пока до сих пор неопределенны.