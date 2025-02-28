Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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В СМИ раскрыли детали будущего коммюнике

Журналисты Суспільного получили драфт коммюнике, которое вынесут по итогам саммита стран-членов ЕС 6 марта. В нем говорится, что страны Европейского Союза хотят определить свою позицию относительно потенциальных мирных переговоров по завершению российско-украинской войны, и важность присутствия ЕС на этих переговорах.

В тексте говорится, что "в связи с новым импульсом для переговоров, которые должны привести к всеобъемлющему, справедливого и устойчивого мира, Европейский Совет подчеркивает важность таких принципов". В частности говорится о следующем:

"Не может быть переговоров по Украине без Украины";

"Не может быть переговоров, касающихся европейской безопасности, без участия Европы. Безопасность Украины и Европы переплетаются";

"Перемирие может состояться только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения";

"Любое такое соглашение должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для Украины".

Как пишет Суспільне, в коммюнике также говорится, что Украина должна находиться в сильнейшей возможной позиции для достижения "мира через силу".

Это касается как до, так и во время и после переговоров для прекращения войны. С этой целью Европейский Союз остается преданным, в координации с единомышленниками партнерами, предоставлению усиленной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу,

– говорится в коммюнике.

Известно, что во время встречи 6 марта лидеры ЕС также обсудят назначение спецпосланника для мирных переговоров по войне России против Украины.