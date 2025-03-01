Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Гітанаса Науседи у соцмережі Х.

До теми Військову допомогу для України намагалися спалити у Литві: підозрювані – у міжнародному розшуку

Що Науседа пропонує зробити ЄС для посилення України

Гітанас Науседа заявив, що Європа повинна діяти швидко зараз.

За словами литовського президента, щоб посилити Україну Європейський Союз має:

негайно використати заморожені російські активи для підтримки українських військових;

надати 20 мільярдів євро додаткової оборонної допомоги, як запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

обговорити розміщення в Україні європейських миротворчих сил.

Також Науседа запропонував кроки дій для посилення обороноздатності ЄС. Для цього треба:

щоб держави-члени блоку більше інвестували в оборону;

значно зміцнити європейську оборонну промисловість;

виділити більше коштів для портфоліо комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса,

реалізовувати спільні проєкти з Британією та Норвегією.

Президент Литви резюмував, що обговорить ці пропозиції 2 березня з британським прем'єром Кіром Стармером. Науседа також наголосив, що саме на спеціальній зустрічі Євроради 6 березня мають бути ухвалені важливі рішення.

До слова, Кір Стармер 2 березня організовує європейський саміт у Лондоні щодо України, але лідерів країн Балтії туди не запросили. Це спричинило серйозне незадоволення серед цих країн, а також побоювання, що у Росії обов'язково звернуть увагу на відсутність лідерів балтійських країн на цьому заході.