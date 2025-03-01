Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Гитанаса Науседы в соцсети Х.

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Что Науседа предлагает сделать ЕС для усиления Украины

Гитанас Науседа заявил, что Европа должна действовать быстро сейчас.

По словам литовского президента, чтобы усилить Украину Европейский Союз должен:

немедленно использовать замороженные российские активы для поддержки украинских военных;

предоставить 20 миллиардов евро дополнительной оборонной помощи, как предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

обсудить размещение в Украине европейских миротворческих сил.

Также Науседа предложил шаги действий для усиления обороноспособности ЕС. Для этого надо:

чтобы государства-члены блока больше инвестировали в оборону;

значительно укрепить европейскую оборонную промышленность;

выделить больше средств для портфолио комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса,

реализовывать совместные проекты с Британией и Норвегией.

Президент Литвы резюмировал, что обсудит эти предложения 2 марта с британским премьером Киром Стармером. Науседа также отметил, что именно на специальной встрече Евросовета 6 марта должны быть приняты важные решения.

К слову, Кир Стармер 2 марта организует европейский саммит в Лондоне по Украине, но лидеров стран Балтии туда не пригласили. Это вызвало серьезное недовольство среди этих стран, а также опасения, что в России обязательно обратят внимание на отсутствие лидеров балтийских стран на этом мероприятии.