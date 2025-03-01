Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на литовское издание LRT. Заметим, что инцидент произошел еще в 2024 году. В полиции называют эту ситуацию очередной гибридной атакой против Литвы.

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Что известно об инциденте в Литве

Генерал-комиссар полиции Арунас Паулаукас рассказал, что в городе Шяуляй, расположен на севере Литвы, было мобилизовано определенную военную технику и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину.

Их пыталась поджечь группа лиц, как мы понимаем, которые имели заказ,

– заявил он.

По его словам, полиция получила сообщение о том, что на вышеупомянутом объекте, на котором хранят военную технику, ведется разведка. Благодаря сотрудничеству с разведчиками удалось идентифицировать подозреваемых.

Арунас Паулаускас отметил, что после оперативного реагирования трех подозреваемых задержали. Других, по его словам, объявили в международный розыск. Также он отметил, что Литва уже вовлечена в гибридную войну.

Напомним, недавно руководительница минобороны Литвы заявила, что "больше нельзя иметь никаких иллюзий относительно безопасности". Она призвала НАТО полностью подготовиться к возможной большой войне в Европе через 3 – 4 года.