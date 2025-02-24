Как Литва будет поддерживать Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сегодня вместе с партнерами планируется предоставление как военной техники, так и обучение для украинских сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на саммит "Поддерживай Украину" в эфире телемарафона.

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Кроме того, он отметил необходимость усиления военной готовности Украины.

Мы должны обеспечить военные потребности Украины. Мы будем предоставлять 0.25% ВВП на военную поддержку Украины. Мы сейчас должны делать еще больше. Настало время лидерства. Мы, европейцы, должны взять нашу ответственность без всякой задержки,

– заявил президент Литвы.

Гитанас Науседу также отметил, что, что важно инвестировать в оборонный комплекс Украины и осуществлять больше совместных производственных проектов, поскольку технологический потенциал страны является чрезвычайно большим. Это позволит укрепить военные возможности и способствовать дальнейшему расширению.