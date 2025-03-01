Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на литовське видання LRT. Зауважимо, що інцидент стався ще у 2024 році. У поліції називають цю ситуацію черговою гібридною атакою проти Литви.

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Що відомо про інцидент у Литві

Генерал-комісар поліції Арунас Паулаукас розповів, що у місті Шяуляй, розташоване на півночі Литви, було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, які мали відправитися в Україну.

Їх намагалася підпалити група осіб, як ми розуміємо, які мали замовлення,

– заявив він.

За його словами, поліція отримала повідомлення про те, що на вищезгаданому об'єкті, на якому зберігають військову техніку, ведеться розвідка. Завдяки співпраці з розвідниками вдалося ідентифікувати підозрюваних.

Арунас Паулаускас зазначив, що після оперативного реагування трьох підозрюваних затримали. Інших, за його словами, оголосили у міжнародний розшук. Також він наголосив, що Литва вже залучена у гібридну війну.

Нагадаємо, нещодавно очільниця міноборони Литви заявила, що "більше не можна мати жодних ілюзій щодо безпеки". Вона закликала НАТО повністю підготуватися до можливої великої війни в Європі через 3 – 4 роки.