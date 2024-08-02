Поліцейські знайшли у будинку речі, які можуть належати ймовірному вбивці. В ухвалі суду йдеться про те, що це місце виявили під час слідчих дій 21 липня.
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Що знайшла поліція у будинку
Будинок розташований на ділянках городнього товариства "Малі Голоски" в урочищі Голоски в Шевченківському районі Львова.
Під час відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, у лісовій місцевості за GPS-координатами 49.8705586, 23.9897726 було виявлено будинок, у якому могли були речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення,
– йдеться в ухвалі суду.
Слідчі знайшли у цьому будинку речі, якими міг користуватися ймовірний вбивця:
- пластикові пляшки, харчові контейнери, одноразові тарілки, виделки та стакани;
- матрац, подушки, покривало;
- попільничку з недопалками, пачку з-під сигарет Мark;
- свічку та фольгу.
Усі знайдені речі вилучено та долучено до справи.