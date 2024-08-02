Полицейские нашли в доме вещи, которые могут принадлежать вероятному убийце. В постановлении суда говорится о том, что это место обнаружили во время следственных действий 21 июля.
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Что нашла полиция в доме
Дом расположен на участках огородного общества "Малые Голоски" в урочище Голоски в Шевченковском районе Львова.
Во время отработки путей подхода и отхода от места происшествия лица, что может быть причастным к совершению данного уголовного преступления, в лесной местности по GPS-координатам 49.8705586, 23.9897726 был обнаружен дом, в котором могли были вещи и предметы, сохранившие на себе следы совершения уголовного преступления,
– говорится в постановлении суда.
Следователи нашли в этом доме вещи, которыми мог пользоваться вероятный убийца:
- пластиковые бутылки, пищевые контейнеры, одноразовые тарелки, вилки и стаканы;
- матрас, подушки, покрывало;
- пепельницу с окурками, пачку из-под сигарет Мark;
- свечу и фольгу.
Все найденные вещи изъяты и приобщены к делу.