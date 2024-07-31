Сейчас его защита подала апелляцию на постановление суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Игорь Сулима.

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Защита подозреваемого в убийстве Фарион требует изменить меру пресечения

Вчера, 30 июля, в соцсетях распространяли информацию о том, что к делу привлечены и другие адвокаты. Однако Игорь Сулима опроверг это. Сейчас он сообщил о подаче апелляции на постановление суда о мере пресечения.

Еще 26 июля в Галицком районном суде Львова ему избрали содержание под стражей без права внесения залога на 60 суток, то есть до 22 сентября. На такой мере пресечения настаивали прокуроры во время заседания.

Напомним, что 25 июля задержали подозреваемого в убийстве языковеда. Известно, что ему объявили о подозрении. По словам главы МВД, было достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в мовознавицю.

Также стоит указать, что Игорь Сулима известен тем, что неоднократно защищал интересы лиц, подозреваемых в государственной измене. Например, пророссийского блогера и фигуранта базы "Миротворец" Руслана Коцабу, а также Светлану Цареву.