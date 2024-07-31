Наразі його захист подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Про це повідомив адвокат підозрюваного Ігор Сулима.

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Захист підозрюваного у вбивстві Фаріон вимагає змінити запобіжний захід

Вчора, 30 липня, у соцмережах поширювали інформацію про те, що до справи залучені й інші адвокати. Однак Ігор Сулима спростував це. Зараз він повідомив про подання апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід.

Ще 26 липня у Галицькому районному суді Львова йому обрали тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб, тобто до 22 вересня. На такому запобіжному заході наполягали прокурори під час засідання.

Нагадаємо, що 25 липня затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці. Відомо, що йому оголосили про підозру. За словами глави МВС, було достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

Також варто вказати, що Ігор Сулима відомий тим, що неодноразово захищав інтереси осіб, підозрюваних у державній зраді. Наприклад, проросійського блогера та фігуранта бази "Миротворець" Руслана Коцабу, а також Світлану Царьову.