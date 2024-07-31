Засідання суду відбулось для збереження речових доказів. Клопотання про арешт майна подав прокурор Печерської окружної прокуратури.

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Чому суд наклав арешт на майно атракціону

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно,

– мовиться в ухвалі суду, яку опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно із законом України, майно атракціону можна арештувати, щоб:

зберегти речові докази;

запобігти можливості приховування, пошкодження чи знищення майна.

Прокурор заявив, що майно, на яке наклали арешт:

має значення для подальшого досудового розслідування,

може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,

постановою старшого слідчого у кримінальному провадженні від 22 липня 2024 року призначено експертизу причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці предметом дослідження якої, крім іншого є безпосередньо атракціон.

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Врешті арешт наклали на:

тимчасові споруди,

стартовий і фінішний майданчики біля пішохідного мосту та на Трухановому острові орієнтовною площею 0,05 гектарів.

В ухвалі суду зазначили, що право власності на об'єкти належить товариству з обмеженою відповідальністю "Активна країна", проте ними користувалось інше підприємство на підставі договору оренди.

В ухвалі суду мовиться, що арешт забороняє відчужувати це майно, розпоряджатись чи користуватись ним.