Засідання суду відбулось для збереження речових доказів. Клопотання про арешт майна подав прокурор Печерської окружної прокуратури.
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Чому суд наклав арешт на майно атракціону
Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно,
– мовиться в ухвалі суду, яку опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Згідно із законом України, майно атракціону можна арештувати, щоб:
- зберегти речові докази;
- запобігти можливості приховування, пошкодження чи знищення майна.
Прокурор заявив, що майно, на яке наклали арешт:
- має значення для подальшого досудового розслідування,
- може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,
- постановою старшого слідчого у кримінальному провадженні від 22 липня 2024 року призначено експертизу причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці предметом дослідження якої, крім іншого є безпосередньо атракціон.
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Врешті арешт наклали на:
- тимчасові споруди,
- стартовий і фінішний майданчики біля пішохідного мосту та на Трухановому острові орієнтовною площею 0,05 гектарів.
В ухвалі суду зазначили, що право власності на об'єкти належить товариству з обмеженою відповідальністю "Активна країна", проте ними користувалось інше підприємство на підставі договору оренди.
В ухвалі суду мовиться, що арешт забороняє відчужувати це майно, розпоряджатись чи користуватись ним.