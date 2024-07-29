Це пов'язано з трагедією, яка нещодавно сталася над Дніпром. 21 липня обірвався трос атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова". Хлопець, який у той момент їхав на тролеї, загинув.
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Чому перевіряють колесо огляду на Подолі
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, – перевіряється робота атракціону "Колесо огляду" в Подільському районі,
– сказала прессекретарка столичної прокуратури Ірина Винокурова.
Поліція запросила усі дозвільні документи на проведення атракціону. А провадження відкрили тому, що без нього правоохоронні органи не можуть провести перевірку. Про результати перевірки говорити ще зарано, додала речниця.
Журналісти зв'язалися з дружиною власника атракціону, громадянина Франції Луї Тутена. Її звати Аліна. Принаймні її номер указано на вебсторінці "Колеса огляду".
"Усі документи я вже надала поліції. Якщо ми тут стоїмо сім років, то, мабуть, у нас все є", – відповіла вона.
Коротко про загибель хлопця на тролеї
Юнак катався на тролеї (або зіплайні, адже ця конструкція має різні назви). Він приїхав до столиці з Вінниці, відпочивав разом із братом. З ним і катався, коли сталася трагедія. Проте брат був старшим і зміг вибратися з води. Молодшому не пощастило.
Тіло загиблого шукали весь день і вечір, пошуки продовжили зранку. У соцмережах згодом показали момент обриву тросу – його випадково зафіксувала дівчина, яка відпочивала на Трухановому острові.
Прокурори заявили, що у 2021 році хотіли зупинити роботу атракціону, але столичні чиновники були проти. В КМДА заперечили цю інформацію.
Директор компанії "Активна країна" Денис Курта, якому належить атракціон, заявив: робить усе, щоб співпрацювати зі слідством і розібратись із причинами трагедії.