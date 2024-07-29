Это связано с трагедией, которая недавно произошла над Днепром. 21 июля оборвался трос аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова". Парень, который в тот момент ехал на троллее, погиб.

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Почему проверяют колесо обозрения на Подоле

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 272 УК Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, – проверяется работа аттракциона "Колесо обозрения" в Подольском районе,

– сказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Ирина Винокурова.

Полиция запросила все разрешительные документы на проведение аттракциона. А производство открыли потому, что без него правоохранительные органы не могут провести проверку. О результатах проверки говорить еще рано, добавила пресс-секретарь.

Журналисты связались с женой владельца аттракциона, гражданина Франции Луи Тутена. Ее зовут Алина. По крайней мере ее номер указан на веб-странице "Колеса обозрения".

"Все документы я уже предоставила полиции. Если мы здесь стоим семь лет, то, видимо, у нас все есть", – ответила она.

Интересно! Колесо обозрения привезли из Франции в 2017 году и установили на Подоле. Тогда оно стало изюминкой новогодне-рождественской ярмарки, но теперь работает весь год. На 2023 год это самое новое колесо обозрения в Киеве. Имеет 30 полностью закрытых стеклянных кабинок. Одновременно на аттракционе могут быть 180 человек. Высота колеса составляет 43 метра, время полного оборота – 7 минут.

Коротко о гибели парня на троллее

Юноша катался на троллее (или зиплайне, ведь эта конструкция имеет разные названия). Он приехал в столицу из Винницы, отдыхал вместе с братом. С ним и катался, когда произошла трагедия. Однако брат был старше и смог выбраться из воды. Младшему не повезло.

Тело погибшего искали весь день и вечер, поиски продолжили утром. В соцсетях впоследствии показали момент обрыва троса – его случайно зафиксировала девушка, которая отдыхала на Трухановом острове.

Прокуроры заявили, что в 2021 году хотели остановить работу аттракциона, но столичные чиновники были против. В КГГА опровергли эту информацию.

Директор компании "Активная страна" Денис Курта, которому принадлежит аттракцион, заявил: делает все, чтобы сотрудничать со следствием и разобраться с причинами трагедии.