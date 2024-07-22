21 июля около 13:42 стало известно, что в результате обрыва троса на аттракционе человек упал в воду. По имеющейся в полиции информации, пострадавший – 20-летний парень, приехавший в столицу на отдых из Винницы.

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Поисковую операцию остановили

Поисковая операция началась в 13:56. Она продолжалась около семи часов. За это время было обследовано водолазами 8000 квадратных метров дна, а также 12000 квадратных метров с помощью эхолота. С наступлением сумерек поиски были приостановлены.

Утром сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС возобновили поисковые мероприятия. При обследовании дна реки тело погибшего парня было найдено.

В КГГА уточнили, что тело нашли на расстоянии 30 метров от берега и глубине 9 метров. Его доставили на берег и передали правоохранителям.

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Трагедия на Днепре в Киеве / Фото ГСЧС