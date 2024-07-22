Трос оборвался мгновенно

Видео опубликовали телеграм-каналы. Также в сети распространили видео обращения директора компании "Активная страна" Дениса Курта, к которой принадлежит зиплайн.

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Обрыв троса произошел на огромной скорости и мгновенно.

Момент обрыва троса над Днепром: видео

Поисковые работы возобновят завтра

Спасатели сообщили, что на сегодня поисковые работы завершены, их продолжат 22 июля.

Водолазы уже обследовали около 8 тысяч квадратных метров во время погружений и около 12 тысяч с помощью эхолота.

Обращение директора компании

Между тем директор компании "Активная страна" Денис Курта в видеообращении выразил соболезнования семье погибшего парня.

"Произошла большая трагедия – погиб человек. Так не должно было быть и не должно быть. Я, как директор компании "Активная страна" делаем все, чтобы сотрудничать со следствием и разобраться с причинами трагедии", – отметил Денис Курта.

Он призвал избегать спекуляций на время следствия.

Обращение директора компании, которой принадлежит зиплайн:

Справка. "Активная Страна", кстати, уже светилась в судебных делах. Прокуратура хотела закрыть ее, даже было открыто уголовное дело, однако суд стал на сторону компании.