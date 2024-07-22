Трос обірвався миттєво
Відео опублікували телеграм-канали. Також у мережі поширили відео звернення директора компанії "Активна країна" Дениса Курта, до якої належить зіплайн.
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Обрив троса стався на величезній швидкості та миттєво.
Момент обриву троса над Дніпром: відео
Пошукові роботи відновлять завтра
Рятувальники повідомили, що на сьогодні пошукові роботи завершено, їх продовжать 22 липня.
Водолази вже обстежили близько 8 тисяч квадратних метрів під час занурень та близько 12 тисяч за допомогою ехолота.
Звернення директора компанії
Тим часом директор компанії "Активна країна" Денис Курта у відеозверненні висловив співчуття родині загиблого хлопця.
"Сталася велика трагедія – загинула людина. Так не мало бути і не має бути. Я, як директор компанії "Активна країна" робимо усе, щоб співпрацювати зі слідством і розібратись із причинами трагедії", – зазначив Денис Курта.
Він закликав уникати спекуляцій на час слідства.
Звернення директора компанії, якій належить зіплайн: