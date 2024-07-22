Тіло загиблого рятувальники шукали понад добу, прочесавши дно Дніпра. Зрештою хлопця витягнули з водойми 22 липня. Що відомо про обривання троса на атракціоні в Києві – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Обрив канатної дороги у Києві: з Дніпра витягли тіло хлопця

З чого почалася трагедія на атракціоні у Києві

Про інцидент з обривом троса на атракціоні над річкою Дніпро біля пішохідного мосту писали близько 13:48 місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, це сталось саме тоді, коли там спускалась людина.

Після цього для того, аби витягти трос з річки на місці події перекрили дорогу для автівок. Небайдужі кияни одразу кинулися на допомогу, щоб витягнути трос з Дніпра.

Кияни долучилися, щоб допомогти витягнути трос з річки Дніпро / Відео Суспільного

Очевидці також писали, що на місці працюють аквалангісти. Людина, яка летіла на тросі, за словами киян, впала у річку та, можливо, потонула.

На місці події чергували катери та працювали аквалангісти: дивіться відео

Речник ДСНС Києва Павло Петров, у коментарі 24 Каналу зазначив, що люди, які перебували поруч з місцем події витягнули трос, який обірвався. За попередніми даними, на кінці цього троса не було людини.

На місці обриву троса у Києві були всі необхідні служби: дивіться відео

Наразі на місці події працювали водолази ДСНС, а також катери служби. Дно Дніпра на місці трагедії прочісували 5 водолазів.

Момент обриву троса на атракціоні: дивіться відео

Як відбувалася пошуково-рятувальна операція

Одразу після інциденту у КМДА розповіли, що на місці події почалася пошуково-рятувальна операція. У поліції Києва розповіли, що на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що хлопець, який катався на атракціоні після обривання троса, загинув.

Речник ДСНС Києва Павло Петров наголошував, що робота ДСНС ускладнена тим, що вони працюють за наданими очевидцями даними. Вони ж називають лише приблизне місце, де хлопець впав у воду.

Петров зазначав, що тіло хлопця могло знести течією. Надзвичайники продовжували роботу до темряви. На жаль, того дня загиблого хлопця знайти не вдалося, після чого рятувальники та водолази припинили пошуки 21 липня.

Загалом за 7 годин роботи водолази обстежили 8 000 метрів квадратних дна, а також 12 000 метрів квадратних за допомогою ехолота.

Уже 22 липня у поліції Києва зазначили, що правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС продовжили пошуки 20-річного хлопця, який упав у воду внаслідок обриву троса.

Поліція продовжувала шукати тіло хлопця після трагедії на атракціоні / Фото поліції Києва

Уже о 10:23 22 липня поліцейські та рятувальники припинили пошуково-рятувальну операцію, адже тіло хлопця було знайдено.

Якою була реакція компанії, якій належить зіплайн, на трагедію

Тим часом директор компанії "Активна країна" Денис Курта у відеозверненні висловив співчуття родині загиблого хлопця.

"Сталася велика трагедія – загинула людина. Так не мало бути та не має бути. Я, як директор компанії "Активна країна" робимо усе, щоб співпрацювати зі слідством і розібратись із причинами трагедії", – зазначив Денис Курта.

Він закликав уникати спекуляцій на час слідства.

Звернення директора компанії, якій належить зіплайн:

За якими статтями почали розслідування трагедії

У Київській міській прокуратурі зазначили, що вже розпочали кримінальне провадження за фактом обриву атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" в момент перебування на ньому чоловіка.

Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини,

– наголосили в прокуратурі.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції Києва.

Що відомо про суди стосовно роботи атракціону

У Київській міській прокуратурі також зазначили, що ще у 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону.

"Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоров'я", – наголосили правоохоронці.

Відповідачами у справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Комунальне підприємство "Плесо" та Товариство – переможець конкурсу.

Однак рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним в силі постановою Північного апеляційного господарського суду та Верховного суду, у задоволенні позову було відмовлено.

Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. До того ж під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені,

– наголосили прокурори.

У КМДА відповіли на закиди прокурорів, зазначивши, що в адміністрації розраховують на справедливе та чесне розслідування трагічного випадку на атракціоні – канатній переправі через Дніпро.

У місцевій владі також зазначили, що Київська міська прокуратура у 2021 році через суд не намагалась скасувати сам атракціон, лише оскаржувала результати інвестиційного конкурсу щодо компанії-переможця та відповідне розпорядження КМДА від 11.01.2021 року. А сам атракціон на той момент ще не існував як такий, стверджують чиновники.

З боку учасника конкурсу були потрібні дозвільні документи, що стосуються його діяльності.

"Також звертаємо увагу на некоректність заяви щодо проєктної документації: її мав розробити переможець конкурсу і на її основі отримати відповідні дозвільні документи в профільних державних органах та відомствах, як це встановлено чинним законодавством. І саме в частині дотримання цих вимог і правил має ретельно розібратися слідство", – пояснили в КМДА.

Водночас там наголосили, що місто співпрацюватиме зі слідством заради справедливого результату розслідування і недопущення таких випадків у майбутньому.