Тело погибшего спасатели искали больше суток, прочесав дно Днепра. В конце концов парня вытащили из водоема 22 июля. Что известно об обрыве троса на аттракционе в Киеве – читайте в материале 24 Канала.

К теме Обрыв канатной дороги в Киеве: из Днепра вытащили тело парня

С чего началась трагедия на аттракционе в Киеве

Об инциденте с обрывом троса на аттракционе над рекой Днепр возле пешеходного моста писали около 13:48 местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, это произошло именно тогда, когда там спускался человек.

После этого для того, чтобы вытащить трос из реки, на месте происшествия перекрыли дорогу для автомобилей. Неравнодушные киевляне сразу бросились на помощь, чтобы вытащить трос из Днепра.

Киевляне присоединились, чтобы помочь вытащить трос из реки Днепр / Видео Суспильного

Очевидцы также писали, что на месте работают аквалангисты. Человек, который летел на тросе, по словам киевлян, упал в реку и, возможно, утонул.

На месте происшествия дежурили катера и работали аквалангисты: смотрите видео

Представитель ГСЧС Киева Павел Петров, в комментарии 24 Каналу отметил, что люди, находившиеся рядом с местом происшествия вытащили трос, который оборвался. По предварительным данным, на конце этого троса не было человека.

На месте обрыва троса в Киеве были все необходимые службы: смотрите видео

На месте происшествия работали водолазы ГСЧС, а также катера службы. Дно Днепра на месте трагедии прочесывали 5 водолазов.

Момент обрыва троса на аттракционе: смотрите видео

Как происходила поисково-спасательная операция

Сразу после инцидента в КГГА рассказали, что на месте происшествия началась поисково-спасательная операция. В полиции Киева рассказали, что на момент трагического случая на аттракционе находился 20-летний парень.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что парень, который катался на аттракционе после обрыва троса, погиб.

Представитель ГСЧС Киева Павел Петров отмечал, что работа ГСЧС осложнена тем, что они работают по предоставленным очевидцами данным. Они же называют лишь приблизительное место, где парень упал в воду.

Петров отмечал, что тело парня могло снести течением. Чрезвычайники продолжали работу до темноты. К сожалению, в тот день погибшего парня найти не удалось, после чего спасатели и водолазы прекратили поиски 21 июля.

Всего за 7 часов работы водолазы обследовали 8 000 метров квадратных дна, а также 12 000 квадратных метров с помощью эхолота.

Уже 22 июля в полиции Киева отметили, что правоохранители совместно со спасателями ГСЧС продолжили поиски 20-летнего парня, который упал в воду в результате обрыва троса.

Полиция продолжала искать тело парня после трагедии на аттракционе / Фото полиции Киева

Уже в 10:23 22 июля полицейские и спасатели прекратили поисково-спасательную операцию, так как тело парня было найдено.

Какой была реакция компании, которой принадлежит зиплайн, на трагедию

Между тем директор компании "Активная страна" Денис Курта в видеообращении выразил соболезнования семье погибшего парня.

"Произошла большая трагедия – погиб человек. Так не должно было быть и не должно быть. Я, как директор компании "Активная страна" делаю все, чтобы сотрудничать со следствием и разобраться с причинами трагедии", – отметил Денис Курта.

Он призвал избегать спекуляций на время следствия.

Обращение директора компании, которой принадлежит зиплайн:

По каким статьям начали расследование трагедии

В Киевской городской прокуратуре отметили, что уже начали уголовное производство по факту обрыва аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова" в момент пребывания на нем мужчины.

Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека,

– отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводят следователи Печерского управления полиции Киева.

Что известно о судах относительно работы аттракциона

В Киевской городской прокуратуре также отметили, что еще в 2021 году пытались остановить работу указанного аттракциона.

"Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском, где просили признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета, которым победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья", – отметили правоохранители.

Ответчиками по делу были Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), Коммунальное предприятие "Плесо" и Общество – победитель конкурса.

Однако решением Хозяйственного суда города Киева, оставленным в силе постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда и Верховного суда, в удовлетворении иска было отказано.

Суды и ответчики в лице столичных чиновников не согласились с позицией прокуратуры, что канатная дорога через Днепр относится к аттракционам повышенной опасности. К тому же во время судебного разбирательства было установлено, что на момент проведения инвестиционного конкурса и судебного разбирательства проектная и техническая документация по аттракциону не были разработаны,

– отметили прокуроры.

В КГГА ответили на упреки прокуроров, отметив, что в администрации рассчитывают на справедливое и честное расследование трагического случая на аттракционе – канатной переправе через Днепр.

В местной власти также отметили, что Киевская городская прокуратура в 2021 году через суд не пыталась отменить сам аттракцион, только оспаривала результаты инвестиционного конкурса по компании-победителю и соответствующее распоряжение КГГА от 11.01.2021 года. А сам аттракцион на тот момент еще не существовал как таковой, утверждают чиновники.

Со стороны участника конкурса требовались разрешительные документы, касающиеся его деятельности.

"Также обращаем внимание на некорректность заявления по проектной документации: ее должен был разработать победитель конкурса и на ее основе получить соответствующие разрешительные документы в профильных государственных органах и ведомствах, как это установлено действующим законодательством. И именно в части соблюдения этих требований и правил должно тщательно разобраться следствие", – объяснили в КГГА.

В то же время там отметили, что город будет сотрудничать со следствием ради справедливого результата расследования и недопущения таких случаев в будущем.