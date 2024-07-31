Про це журналістам розповів адвокат підозрюваного Ігор Сулима в інтерв'ю, яке вийшло 31 липня. Захисник послався на Конституцію України, наголосивши на законності такого рішення.

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Зінченко відмовився давати покази

Захисник Зінченка стверджує, що, на його думку, доказів причетності Зінченка до вбивства Фаріон немає. Загалом, за його словами, доказова база, зібрана правоохоронцями, є сумнівною.

Він (В'ячеслав Зінченко – 24 Канал) відмовився від дачі показів, посилаючись на 63 статтю Конституції,

– констатував адвокат Сулима.

За словами захисника підозрюваного, у доказовій базі справи немає ані пістолета, ані інших речей, які б доводили пряму причетність Зінченка до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Щодо записів з відеокамер. Як на мене, там дві різні особи ходить. Одна ходить як гоблін, вибачте, як мавпа така з розмашистими руками, а інша як звичайна людина,

– додав Ігор Сулима.