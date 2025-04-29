Зінченко не уточнив, як саме погано почувається, але попросив перенести засідання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Суд у справі вбивства Ірини Фаріон знову перенесли

29 квітня в Шевченківському райсуді Львова мало відбутися чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Воно почалося о 10:35, але підозрюваний Зінченко попросив його перенести через погане самопочуття.

Він конкретно не вказав, про що йдеться. Він описав це як "щось типу застуди" через поганий обігрів його камери.

"Прошу судове засідання перенести, бо ще кілька годин судового засідання я не витримаю і не зможу адекватно захищатися", – сказав Зінченко.

Його адвокат Юрій Немировський підтримав прохання підзахисного, адже той "не може себе адекватно поводити в суді й це може призвести до негативних наслідків".

На це прокурор Дмитро Петльовий зауважив, що хоч і заперечувати факти про стан Зінченка не може, це вже другий випадок перенесення суду через його самопочуття, хоча ніяких підтверджувальних документів не було надано ні тепер, ні раніше. Він попросив клопотання зняти.

Попереднього разу Зінченко казав, що мав харчове отруєння.

Потерпіла – донька Ірини Фаріон Софія Особа – вважає це затягуванням справи.

Сьогодні о 10:00 відбулася служба в Гарнізонному храмі, бо в мами день народження, але я не змогла піти, а прийшла сюди, на суд. Тому я проти того, щоб перенести засідання,

– сказала вона.

Суддя вирішив продовжити перерву в розгляді справи та направити запит у СІЗО щодо підтвердження стану здоровʼя Зінченка. Зокрема, запитати чи звертався він по медичну допомогу.

Нагадаємо, 9 квітня суд у справі загибелі Фаріон переносили так само через погане самопочуття Зінченка. Тоді суд оголосив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для В'ячеслава Зінченка продовжили до 8 червня.

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