Зинченко не уточнил, как именно плохо себя чувствует, но попросил перенести заседание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Смотрите также Во Львовской ОВА просят Зеленского присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины

Суд по делу об убийстве Ирины Фарион снова перенесли

29 апреля в Шевченковском райсуде Львова должно было состояться очередное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Оно началось в 10:35, но подозреваемый Зинченко попросил его перенести из-за плохого самочувствия.

Он конкретно не указал, о чем идет речь. Он описал это как "что-то типа простуды" из-за плохого обогрева его камеры.

"Прошу судебное заседание перенести, потому что еще несколько часов судебного заседания я не выдержу и не смогу адекватно защищаться", – сказал Зинченко.

Его адвокат Юрий Немировский поддержал просьбу подзащитного, ведь тот "не может себя адекватно вести в суде и это может привести к негативным последствиям".

На это прокурор Дмитрий Петлевой заметил, что хоть и отрицать факты о состоянии Зинченко не может, это уже второй случай переноса суда из-за его самочувствия, хотя никаких подтверждающих документов не было предоставлено ни теперь, ни раньше. Он попросил ходатайство снять.

В прошлый раз Зинченко говорил, что имел пищевое отравление.

Потерпевшая – дочь Ирины Фарион София Особа – считает это затягиванием дела.

Сегодня в 10:00 состоялась служба в Гарнизонном храме, потому что у мамы день рождения, но я не смогла пойти, а пришла сюда, на суд. Поэтому я против того, чтобы перенести заседание,

– сказала она.

Судья решил продлить перерыв в рассмотрении дела и направить запрос в СИЗО о подтверждении состояния здоровья Зинченко. В частности, спросить обращался ли он за медицинской помощью.

Напомним, 9 апреля суд по делу гибели Фарион переносили так же из-за плохого самочувствия Зинченко. Тогда суд объявил, что меру пресечения в виде содержания под стражей для Вячеслава Зинченко продлили до 8 июня.

Что известно об убийстве Ирины Фарион