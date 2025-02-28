Документ обнародовала дочь языковеда в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Софии Особы.

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Что известно о присвоении звания Героя Украины Ирине Фарион

Летом 2024 года на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с просьбой присвоить доктору филологических наук, профессору, народному депутату Украины седьмого созыва и председателю подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам науки и образования Фарион Ирине Дмитриевне звание Героя Украины (посмертно).

В сентябре того же года петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.

28 февраля стало известно, что Львовская ОВА направила президенту представление о присвоении Ирине Фарион этого звания.

За многолетний добросовестный труд в области украиноведения, весомый вклад в развитие науки и образования, плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу во время гибридной агрессии против Украины, просим присвоить Ирине Дмитриевне Фарион звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно),

– говорится в документе, который подписал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Официальное представление ЛОВА о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины / Фото Софии Особы

Напомним, что Ирина Фарион погибла 19 июля 2024 года недалеко от своего дома на улице Масарика во Львове в результате выстрела в голову. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 18-летнего Вячеслава Зинченко. Сейчас он находится в СИЗО без права внесения залога. Парню грозит пожизненное заключение.