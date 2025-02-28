Документ оприлюднила донька мовознавиці у своїх соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Софії Особи.

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Що відомо про присвоєння звання Героя України Ірині Фаріон

Влітку 2024 року на сайті Кабміну зареєстрували петицію з проханням присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці України сьомого скликання та голові підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань науки та освіти Фаріон Ірині Дмитрівні звання Героя України (посмертно).

У вересні того ж року петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів.

28 лютого стало відомо, що Львівська ОВА скерувала президентові подання про присвоєння Ірині Фаріон цього звання.

За багаторічну сумлінну працю в галузі українознавства, вагомий внесок у розвиток науки й освіти, плідну громадсько-політичну діяльність та невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України, просимо присвоїти Ірині Дмитрівні Фаріон звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно),

– йдеться у документі, який підписав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Офіційне подання ЛОВА про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України / Фото Софії Особи

Нагадаємо, що Ірина Фаріон загинула 19 липня 2024 року неподалік свого будинку на вулиці Масарика у Львові внаслідок пострілу в голову. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 18-річного В'ячеслава Зінченка. Наразі він перебуває в СІЗО без права внесення застави. Хлопцю загрожує довічне ув'язнення.