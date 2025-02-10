Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

До теми У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон

На Львівщині затримали вандалів

Як повідомили у поліції, під час моніторингу соціальних мереж, 9 лютого, співробітники виявили публікацію з фотографією зафарбованої таблички вулиці імені Ірини Фаріон. Поліцейські та співробітники Служби безпеки України у Львівській області, до вчинення порушення причетні двоє хлопців: 15-річний, який тимчасово проживає у Львові, та 18-річний мешканець Львівщини.

Вандали пояснили, що розфарбували табличку з хуліганських мотивів. Нині правоохоронці склали відносно обох адміністративні протоколи про дрібне хуліганство.



Юнак, який пошкодив табличку у Львові / Фото Нацполіції



Юнак, який пошкодив табличку у Львові / Фото Нацполіції

За пошкодження таблички юнакам загрожують або штраф, або громадські роботи, аби адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Раніше керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко повідомив, що у Львові облили фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон. Він також опублікував запис з камер спостереження, які зафіксували акт вандалізму.

На опублікованому відео можна побачити, як 9 лютого близько 06:15 два чоловіки у балаклавах підійшли до таблички з назвою вулиці та почали замальовувати її фарбою.