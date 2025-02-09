Подія трапилася вранці 9 лютого близько 6:15. Деталі акту вандалізму потрапили на відео з камер спостереження, передає 24 Канал із посиланням на допис керуючого справами виконкому Львівської міської ради Євгена Бойко.

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"Наволоч, яка боїться Фаріон"

На відео видно, як двоє молодих чоловіків у балаклавах підходятьдо місця, де розміщена табличка. По черзі вони піднімаються на стіну з балончиком фарби та обливають таблицю. Увесь процес зловмисники знімають на камеру в телефоні, опісля чого тікають.

Як псували табличку з іменем Ірини Фаріон: дивіться відео

Євген Бойко зауважив, що спершу в мережах повідомляли, що табличку закидали багнюкою, однак це виявилася фарба. Наразі поліція шукає вандалів.

На подію відреагував депутат Львівської міськради від партії "Свобода" Андріан Гутник.

Віримо в правоохоронців. Як знайшли стрільця, так знайдуть і якусь московську наволоч, яка боїться Ірини Фаріон,
написав чиновник.

Наразі пошкоджену табличку вже замінили.

Нагадаємо, що вулицю Технічну, що сполучає головний корпус НУ "Львівська політехніка" та парк імені Івана Франка перейменували на честь Ірини Фаріон. Відкриття відбулося 1 січня 2025 року.