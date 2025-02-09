Подія трапилася вранці 9 лютого близько 6:15. Деталі акту вандалізму потрапили на відео з камер спостереження, передає 24 Канал із посиланням на допис керуючого справами виконкому Львівської міської ради Євгена Бойко.

Дивіться також Донька Фаріон показала відео невдалої спроби вбивства її матері за 2 дні до загибелі

"Наволоч, яка боїться Фаріон"

На відео видно, як двоє молодих чоловіків у балаклавах підходятьдо місця, де розміщена табличка. По черзі вони піднімаються на стіну з балончиком фарби та обливають таблицю. Увесь процес зловмисники знімають на камеру в телефоні, опісля чого тікають.

Як псували табличку з іменем Ірини Фаріон: дивіться відео

Євген Бойко зауважив, що спершу в мережах повідомляли, що табличку закидали багнюкою, однак це виявилася фарба. Наразі поліція шукає вандалів.

На подію відреагував депутат Львівської міськради від партії "Свобода" Андріан Гутник.

Віримо в правоохоронців. Як знайшли стрільця, так знайдуть і якусь московську наволоч, яка боїться Ірини Фаріон,

– написав чиновник.

Наразі пошкоджену табличку вже замінили.

Нагадаємо, що вулицю Технічну, що сполучає головний корпус НУ "Львівська політехніка" та парк імені Івана Франка перейменували на честь Ірини Фаріон. Відкриття відбулося 1 січня 2025 року.