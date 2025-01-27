Донька вбитої мовознавиці оприлюднила відео з камер відеоспостереження. На ньому, за словами жінки, вбивці начебто не вдається виконати задум, передає 24 Канал.

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"Додаткові" два дні життя

Пані Софія переконує, що Зінченко хотів вбити Ірину Фаріон 17 липня 2024 року. Вона розповіла, що освітянка поверталася додому о 17:13 після запису програми "Ген українців" на львівському телеканалі НТА. У цей час під будинком мовознавиці блукав чоловік у рукавицях. Його Особа вважає вбивцею. Реалізувати замах йому тоді не вдалося, оскільки Фаріон зайшла у під’їзд раніше, ніж ймовірний нападник устиг до неї підійти.

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У пості донька Фаріон звернулася до підозрюваного. Вона побажала, аби той до кінця життя залишався в ув'язненні.

"Наступний день народження буде там, де ти зараз є, і ще таких буде днів народжень багато до кінця твого життя", – написала жінка.

Нагадаємо, що Ірину Фаріон вбили пострілом в голову 19 липня 2024 року. Підозрюваного у її вбивстві В'ячеслава Зінченка залишили під вартою до 4 березня 2025 року без права на заставу.