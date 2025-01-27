Дочь убитой языковеда обнародовала видео с камер видеонаблюдения. На нем, по словам женщины, убийце якобы не удается выполнить замысел, передает 24 Канал.

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"Дополнительные" два дня жизни

София убеждает, что Зинченко хотел убить Ирину Фарион 17 июля 2024 года. Она рассказала, что педагог возвращалась домой в 17:13 после записи программы "Ген украинцев" на львовском телеканале НТА. В это время под домом языковеда бродил мужчина в перчатках. Его дочь Фарион считает убийцей. Реализовать покушение ему тогда не удалось, поскольку Фарион зашла в подъезд раньше, чем вероятный нападавший успел к ней подойти.

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В посте дочь Фарион обратилась к подозреваемому. Она пожелала, чтобы тот до конца жизни оставался в заключении.

"Следующий день рождения будет там, где ты сейчас, и еще таких будет дней рождений много до конца твоей жизни", – написала женщина.

Напомним, что Ирину Фарион убили выстрелом в голову 19 июля 2024 года. Подозреваемого в ее убийстве Вячеслава Зинченко оставили под стражей до 4 марта 2025 года без права на залог.