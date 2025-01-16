Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Национальной полиции Ивана Выговского в интервью "Украинским новостям".

Смотрите также Дочь Фарион требует от подозреваемого моральную компенсацию в 15 миллионов гривен

Где Зинченко взял средства на организацию убийства

Выговский рассказал, что в 2022 году Зинченко присоединился к одному телеграм-каналу, который пропагандирует культ насилия и жестокости. В 2024 году юноша стал участником еще одной группы, которая связана с расистской и нацистской организацией. По словам главы Нацполиции, под влиянием информации, которая публиковалась в тех группах, у Зинченко появилось убеждение о национальной дискриминации граждан Украины, которые разговаривают на русском языке.

"В связи с тем, что Фарион была языковедом и постоянно выступала против русского языка, это и стало для него мотивом убийства. Есть определенная информация, что к этому причастны спецслужбы России, потому что имели место определенные переписки обвиняемого, но мотив такой", – рассказал Выговский.

Сейчас оружие, из которого Зинченко застрелил Фарион, так и не нашли, однако следователи отследили, где он его приобрел. Выговский добавил, что, по подсчетам следствия, подозреваемый потратил на организацию убийства языковеда около 20 тысяч гривен. На вопрос, откуда у молодого человека такие деньги, Выговский заметил, что он имел криптокошелек.

У него был криптокошелек. Это не такие большие деньги, но мы считали, что для реализации убийства он потратил около 20 тысяч гривен,

– сообщил глава Нацполиции.

Выговский отметил, что Зинченко готовился к убийству самостоятельно, однако не исключается возможная причастность россиян. Подозреваемый читал книги ФСБ, литературу, как не оставлять следы преступления, методички, как работают правоохранители по раскрытию и как обойти преследование. Вероятно, так Зинченко и готовился к убийству.