Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова адвоката, которая представляет интересы Софии Лица, Натальи Романик во время судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион.

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София Особа хочет моральной компенсации от подозреваемого

Наталья Романик заявила, что ее клиентка имеет право заявить о гражданском иске в уголовном производстве. Собственно, этим дочь Фарион и хочет воспользоваться.

София Особа хочет заявить о гражданском иске на возмещение морального вреда на сумму 15 миллионов (гривен – 24 Канал),

– отметила адвокат.

Она также пояснила, что дочь Ирины Фарион предоставит все свои объяснения, когда ее допросят как гражданского истца и пострадавшей. Сейчас Наталья Романик, которая представляет интересы Софии Лица, предоставила исковое заявление с приложениями судьям в нескольких экземплярах.

Впоследствии София Особа в комментарии журналистам объяснила, что средства, которые должны ей выплатить как моральную компенсацию, не вернут маму и не вернут Украине сверхмощного деятеля современности Ирину Фарион.

"Все средства, которые мы получим, будут перенаправлены для нужд Сил безопасности и обороны Украины, в частности для поддержания подразделения, где проходил службу и погиб мой муж Василий Особа. То есть все средства будут переданы и направлены для Вооруженных Сил Украины, я лично тех средств иметь не буду", – отметила она.

Дочь Ирины Фарион подчеркнула, что эти деньги помогут на линии фронта защищать Украину и, чтобы мы жили в свободной и независимой стране и праздновали наши украинские праздники.

К слову, ранее София Особа во время заседания заявляла об угрозах в соцсетях и обратилась в суд с просьбой об охране для себя и детей. Судьи приняли решение предоставить охрану дочери Ирины Фарион и ее детям на 2 месяца, сроком до 2 марта 2025 года.