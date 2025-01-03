Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Отмечается, что Зинченко был задержан в Днепре по месту жительства в июле этого года и с тех пор находится под стражей.

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Вячеслав Зинченко останется под стражей

Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Его оставили под стражей без права на залог еще на 60 суток – то есть до 4 марта 2025 года.

В Офисе Генпрокурора напомнили, что Зинченко инкриминировано умышленное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Обвинительный акт уже был направлен в суд.

К слову, ранее стало известно, что помещение Шевченковского районного суда, где должно состояться заседание по делу убийства Ирины Фарион, заминировали. Людей из здания пришлось эвакуировать. Однако уже через несколько минут здание разминировали, а заседание началось.