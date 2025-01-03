Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Зазначається, що Зінченка затримали у Дніпрі за місцем проживання у липні цього року і з того часу він перебуває під вартою.

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В'ячеслав Зінченко залишиться під вартою

Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Його залишили під вартою без права на заставу ще на 60 діб – тобто до 4 березня 2025 року.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що Зінченку інкриміновано умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.