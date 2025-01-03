Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення у соцмережах.

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Перед початком засідання щодо вбивства Ірини Фаріон, яке мало розпочатися о 10:30, будівлю суду замінували. До місця прибули співробітники Національної гвардії.

Вже через кілька хвилин будівлю розмінували. Люди натовпом стоять у коридорі.

На місце також прибула мати підозрюваного у вбивстві В'ячеслава Зінченка, яка привела з собою кілька людей.

Близько 11:10 до суду привели і самого Зінченка. Судове засідання ще не розпочалося.