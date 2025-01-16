Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Національної поліції Івана Вигівського в інтерв'ю "Українським новинам".

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Де Зінченко взяв кошти на організацію вбивства

Вигівський розповів, що у 2022 році Зінченко доєднався до одного телеграм-каналу, який пропагує культ насильства і жорстокості. У 2024 році юнак став учасником ще однієї групи, котра пов'язана з расистською та нацистською організацією. За словами голови Нацполіції, під впливом інформації, яка публікувалася в тих групах, у Зінченка з'явилося переконання про національну дискримінацію громадян України, які розмовляють російською мовою.

"У зв'язку з тим, що Фаріон була мовознавицею і постійно виступала проти російської мови, це і стало для нього мотивом вбивства. Є певна інформація, що до цього причетні спецслужби Росії, тому що мали місце певні переписки обвинуваченого, але мотив такий", – розповів Вигівський.

Наразі зброю, з якої Зінченко застрелив Фаріон, так і не знайшли, однак слідчі відслідкували, де він її придбав. Вигівський додав, що, за підрахунками слідства, підозрюваний витратив на організацію вбивства мовознавиці близько 20 тисяч гривень. На питання, звідки у молодика такі гроші, Вигівський зауважив, що він мав криптогаманець.

У нього був криптогаманець. Це не такі великі гроші, але ми рахували, що для реалізації вбивства він витратив близько 20 тисяч гривень,

– повідомив голова Нацполіції.

Вигівський зауважив, що Зінченко готувався до вбивства самостійно, однак не виключається можлива причетність росіян. Підозрюваний читав книжки ФСБ, літературу, як не залишати сліди злочину, методички, як працюють правоохоронці по розкриттю та як обійти переслідування. Ймовірно, так Зінченко і готувався до вбивства.