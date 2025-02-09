Происшествие случилось утром 9 февраля около 6:15. Детали акта вандализма попали на видео с камер наблюдения, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение управляющего делами исполкома Львовского городского совета Евгения Бойко.
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"Наволочь, которая боится Фарион"
На видео видно, как двое молодых мужчин в балаклавах подходят к месту, где размещена табличка. По очереди они поднимаются на стену с баллончиком краски и обливают таблицу. Весь процесс злоумышленники снимают на камеру в телефоне, после чего убегают.
Как портили табличку с именем Ирины Фарион: смотрите видео
Евгений Бойко заметил, что сначала в сети сообщали, что табличку забросали грязью, однако это оказалась краска. Сейчас полиция ищет вандалов.
На событие отреагировал депутат Львовского горсовета от партии "Свобода" Андриан Гутник.
Верим в правоохранителей. Как нашли стрелка, так найдут и какую-то московскую сволочь, которая боится Ирины Фарион,
– написал чиновник.
Поврежденную табличку уже заменили.
Напомним, что улицу Техническую, соединяющую главный корпус НУ "Львовская политехника" и парк имени Ивана Франко переименовали в честь Ирины Фарион. Открытие состоялось 1 января 2025 года.