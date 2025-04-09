Заседание суд началось в 10:35 9 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Львов.

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Как проходил суд над Зинченко 9 апреля

Один из адвокатов Вячеслава Зинченко, Игорь Сулима, не присутствовал на заседании. На слушания приехал другой адвокат Юрий Немировский.

Вячеслав Зинченко сообщил, что его прибытие задержали из-за того, что ему оказывали медицинскую помощь. Перед началом заседания Юрий Немировский отметил, что его подзащитный плохо себя чувствует.

В 10:55 суд удалился в совещательную комнату.

По возвращении судья объявил, что меру пресечения в виде содержания под стражей для Вячеслава Зинченко продлили до 8 июня.

Зинченко сообщил адвокату о своем состоянии перед началом слушания.

Следующее заседание по делу об убийстве Ирины Фарион состоится 29 апреля.

Что известно об убийстве Ирины Фарион