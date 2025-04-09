Засідання суд почалося о 10:35 9 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Львів.
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Як відбувався суд над Зінченком 9 квітня
Один з адвокатів В'ячеслава Зінченка, Ігор Сулима, не був присутній на засіданні. На слухання приїхав інший адвокат Юрій Немировський.
В'ячеслав Зінченко повідомив, що його прибуття затримали через те, що йому надавали медичну допомогу. Перед початком засідання Юрій Немировський зазначив, що його підзахисний погано почувається.
О 10:55 суд пішов у нарадчу кімнату.
Після повернення суддя оголосив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для В'ячеслава Зінченка продовжили до 8 червня.
Зінченко повідомив адвоката про свій стан перед початком слухання.
Наступне засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон відбудеться 29 квітня.
Що відомо про вбивство Ірини Фаріон
- Ввечері 19 липня 2024 року невідомий вистрілив у мовознавицю Ірину Фаріон біля її будинку і втік з місця злочину.
- Мовознавицю негайно госпіталізували та прооперували – її стану був критичним. За кілька годин вона померла.
- За статею про умисне вбивство злочинцю загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
- Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська/політична діяльність і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".
- 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця В'ячеслава Зінченка за підозрою у вбивстві Фаріон. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у професорку. Правоохоронці зокрема показали фото підозрілого юнака, що, ймовірно, чекав на Фаріон. Слідство вважає, що стрілець – лише виконавець.