Об этом журналистам рассказал адвокат подозреваемого Игорь Сулима в интервью, которое вышло 31 июля. Защитник сослался на Конституцию Украины, отметив законность такого решения.

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Зинченко отказался давать показания

Защитник Зинченко утверждает, что, по его мнению, доказательств причастности Зинченко к убийству Фарион нет. В общем, по его словам, доказательная база, собранная правоохранителями, является сомнительной.

Он (Вячеслав Зинченко – 24 Канал) отказался от дачи показаний, ссылаясь на 63 статью Конституции,

– констатировал адвокат Сулима.

По словам защитника подозреваемого, в доказательной базе дела нет ни пистолета, ни других вещей, которые бы доказывали прямую причастность Зинченко к убийству языковеда Ирины Фарион.

Относительно записей с видеокамер. Как по мне, там два разных лица ходит. Одна ходит как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другая как обычный человек,

– добавил Игорь Сулима.

Обратите внимание! Сейчас Вячеслав Зинченко находится под стражей, ему избрали соответствующую меру пресечения на 60 дней, до 22 сентября 2024 года, без права внесения залога. Подозреваемый во время общения с журналистами заявлял, что якобы ничего с Ириной Фарион не делал.

Полиция сообщила юноше о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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