Об этом журналистам рассказал адвокат подозреваемого Игорь Сулима в интервью, которое вышло 31 июля. Защитник сослался на Конституцию Украины, отметив законность такого решения.
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Зинченко отказался давать показания
Защитник Зинченко утверждает, что, по его мнению, доказательств причастности Зинченко к убийству Фарион нет. В общем, по его словам, доказательная база, собранная правоохранителями, является сомнительной.
Он (Вячеслав Зинченко – 24 Канал) отказался от дачи показаний, ссылаясь на 63 статью Конституции,
– констатировал адвокат Сулима.
По словам защитника подозреваемого, в доказательной базе дела нет ни пистолета, ни других вещей, которые бы доказывали прямую причастность Зинченко к убийству языковеда Ирины Фарион.
Относительно записей с видеокамер. Как по мне, там два разных лица ходит. Одна ходит как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другая как обычный человек,
– добавил Игорь Сулима.
Полиция сообщила юноше о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
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Больше об убийстве Ирины Фарион
- Около 19:30, 19 июля неизвестный выстрелил в языковеда и профессора Ирину Фарион неподалеку от ее дома. После этого нападавший скрылся, а общественного деятеля госпитализировали в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением головы.
- Уже через несколько часов, в 23:33, руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова констатировала, что спасти Ирину Фарион не удалось. Сердце языковеда не выдержало, хотя врачи сделали все от них возможное.