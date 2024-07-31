Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив кримінальний психолог Юрій Ірхін, зауваживши, що загалом В'ячеслав Зінченко поводив себе на суді адекватно. Але у нього проявлялися певні особливості та властивості, які не є притаманними для потенційно невинної особи.

До теми Нарцисизм, зухвалість і страх: портрет підозрюваного у вбивстві Фаріон від судового психолога

Що не так із підозрюваним

Як наголосив Ірхін, переважна більшість осіб, яких звинувачують у злочині, але вони не відчувають провини за собою, так себе не поводять. Вони виправдовуються та сперечаються; доводять свою невинуватість. Підозрюваний ж поводиться спокійно та впевнено.

Його поведінка впевнена. Навіть самовпевнена. Якщо розглядати контекст несправедливого звинувачення, то він чомусь впевнений, що все буде добре. А це натякає на те, що він або певним чином готувався, або його готували. Його поведінка містить виражені ознаки технологічності,

– вважає Ірхін.

В цьому контексті важливо глянути на відео з суду. Схоже на те, що затримання для підозрюваного не було неочікуваністю. Він діє абсолютно спокійно. Крім того, він відвертає увагу від основних запитань та не дає відповіді на прямі запитання.

Єдина відповідь, яку він надав, – це дочці пані Фаріон про язик. Зробив ще й без посмішки і на повному серйозні. Що стосується кримінально значущих подій, то відповідей не надає. Свідомо йде від запитання,

– зауважив Ірхін.

Зверніть увагу! Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон відмовився давати свідчення у цій справі. Його адвокат заявив, що у доказовій базі справи немає жодних конкретних речей, які доводили б пряму причетність Зінченка до вбивства Фаріон.

Раніше правоохоронці опублікували відео з розшуку та затримання 18-річного підозрюваного. Його піймали у Дніпрі.