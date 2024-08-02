Відповідно до рішення депутатів, ім'я Фаріон носитиме вулиця Гвардійська, яка має протяжність майже 200 метрів.

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Вшанування пам'яті Фаріон

Гвардійська розташована в південній частині Івано-Франківська і сполучає вулиці Симона Петлюри та Осипа Сорохтея.

Крім того, депутати 2 серпня затвердили програму українізації пам’яті Ірини Фаріон. Вона передбачає трансляцію лекцій мовознавиці, літературні фестивалі, безкоштовні курси української мови, підтримку книговидання місцевих авторів та літературні премії, проведення семінарів, вебінарів та зустрічей на тему вдосконалення володіння українською мовою.

Зауважимо, що у Львові теж планують назвати вулицю іменем політкині. Яку саме – визначать після консультації з родиною загиблої.

Нагадаємо, що 19 липня мовознавицю застрелили біля будинку, в якому вона мешкала. За кілька днів ймовірного вбивцю затримали. Ним виявився 18-річний дніпрянин, можливий прихильник російського неонацистського руху.