Защита просит об изменении меры пресечения для Вячеслава Зинченко. Говорится о том, чтобы заменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Подозреваемый не присутствует лично

Подозреваемый участвует в заседании не лично, а онлайн. Кроме этого, на заседание пришла дочь Ирины Фарион и однопартийцы убитой.

Подозреваемому избрали меру пресечения 26 июля. Само убийство произошло 19 июля. Украинские правоохранители впоследствии установили и задержали подозреваемого, который оказался жителем Днепра.

Известно, что он приехал во Львов на поезде и так же покинул город. Кроме этого, он снимал три квартиры во Львове.

Трансляция суда: смотрите видео

Известно также, что адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион хочет привлечь дочь языковеда к уголовной ответственности.

Защитник заявил, что за угрозы убийством и расправой можно привлечь к ответственности, поэтому против дочери Фарион будет возбуждено уголовное дело.