Зинченко присоединился к заседанию через видеосвязь. Его адвокат требует изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест по месту жительства с ношением электронного средства защиты.

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Как проходит заседание суда

Сегодня, 5 августа, в 15:05 во Львовском апелляционном суде начали рассмотрение апелляции относительно меры пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

Адвокат Зинченко подал ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому. Он просит заменить пребывание под стражей без возможности внесения залога, на круглосуточный домашний арест по месту жительства с ношением электронного средства защиты.

Заметим, что сам подозреваемый не прибыл в зал суда лично, а участвует по видеосвязи. В суд также пришли дочь Ирины Фарион и однопартийцы убитой.

Напомним, что подозреваемому в убийстве Фарион 26 июля избрали меру пресечения. Тогда суд постановил содержать Зинченко под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.