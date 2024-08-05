На заседание пришли дочь Ирины Фарион и однопартийцы убитой.

Смотрите также "Пусть пройдет 40 дней": дочь Фарион ответила, будет ли продолжать дело матери

Что решил суд относительно вероятного убийцы Фарион

Коллегия судей постановила оставить меру пресечения без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов не удовлетворили. Зинченко будут держать под стражей без права внесения залога 60 суток, то есть до 22 сентября.

Заседание длилось более часа, перед оглашением решения судьи делали перерыв.

Позиция адвокатов

Защитник Игорь Сулима настаивал, что нет доказательств, что именно Зинченко видели на месте совершения преступления.

Видели лицо, которое было одето в что-то яркое. Все видеофайлы, которые были нам предоставлены, есть о движении определенных лиц, но нет ни одного файла, который бы свидетельствовал о том, что это сделал Зинченко, или что он имеет какую-то причастность к этому преступлению. Нет оружия, нет прямых свидетелей, которые бы свидетельствовали, что он стрелял, нет одежды, ничего нет. Я понимаю, что общественный резонанс, но у нас должны быть доказательства. Суд первой инстанции допустил ошибку,

– заявил он.

Но это не убедило прокуроров. К тому же есть риски, что подозреваемый может уничтожить средства совершения преступления.

Детали относительно предыдущего решения и апелляции

26 июля в Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения 18-летнему подозреваемому. Судья на открытом судебном заседании обнародовал его имя – это Вячеслав Зинченко.

Парня решили держать под стражей без права внесения залога до 22 сентября. Защитники Вячеслава Зинченко подали апелляцию и просили о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного средства защиты.

В Офисе генпрокурора отреагировали на решение

Там подчеркнули, что апелляционный суд согласился с позицией прокурора, высказанной ранее.

"Львовским апелляционным судом оставлено под стражей 18-летнего жителя города Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ранее Галицкий районный суд города Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры", – говорится в сообщении ОГП.