Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион перевезут из Днепра во Львов уже сегодня

В Днепре в четверг, 25 июля, задержали подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его перевезут из Днепра во Львов, чтобы избрать меру пресечения.

Больше информации должны сообщить позже. Об этом заявила пресс-секретарь Львовской областной прокуратуры Адриана Дмитренко.

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Подозреваемого в убийстве перевезут во Львов

Задержанного 18-летнего парня доставят во Львов после завершения процессуальных действий в Днепре. По словам правоохранителей, во Львов он должен быть доставлен до конца дня.

Сейчас подробностей относительно времени судебного заседания нет. Задержанному готовят подозрение в умышленном убийстве: перед преступлением он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове, а к убийству готовился два месяца.

Глава МВД Клименко заявил, что у правоохранителей есть достаточно доказательств о причастности задержанного парня к убийству . Над его поисками работали непрерывно 139 часов.

Ранее аналитики также идентифицировали личность, которого прокуратура подозревает в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко. По состоянию на 2023 год Зинченко играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".