Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон перевезуть з Дніпра до Львова вже сьогодні

У Дніпрі у четвер, 25 липня, затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його перевезуть із Дніпра до Львова, аби обрати міру запобіжного заходу.

Більше інформації мають повідомити згодом. Про це заявила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

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Підозрюваного у вбивстві перевезуть до Львова

Затриманого 18-річного хлопця доправлять у Львів після завершення процесуальних дій у Дніпрі. За словами правоохоронців, у Львів він має бути доправлений до кінця дня.

Наразі подробиць щодо часу судового засідання немає. Затриманому готують підозру в умисному вбивстві: перед злочином він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до вбивства готувався два місяці.

Глава МВС Клименко заявив, що в правоохоронців є достатньо доказів щодо причетності затриманого хлопця до вбивства . Над його пошуками працювали безперервно 139 годин.

Раніше аналітики також ідентифікували особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко. Станом на 2023 рік Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".