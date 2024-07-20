Соседи подходили к нему и спрашивали откуда родом: новые детали об убийце Ирины Фарион

19 июля вечером во Львове неизвестный стрелял в языковеда Ирину Фарион возле дома, где она жила. Соседи рассказывают, что не впервые видели молодого человека, который убил общественного деятеля.

Нападавший в течение нескольких недель перед убийством следил за профессором. Говорят, он чуть ли не ежедневно сидел на лавочке перед домом.

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Сидел на скамейке и "втыкал" в шестой подъезд

Одна из соседок Ирины Фарион Мария Бабюк рассказывает, что видела убийцу политика в течение двух недель. По ее словам, каждый день этот человек где-то в 10 часов сидел на лавочке. Соседи подходили к нему и спрашивали, что он здесь делает, хочет ли есть и пить. Также интересовались откуда он родом. Тот отвечал, что из Тернополя.

Мария стала свидетелем побега нападавшего после убийства.

Она вышла из дома с чемоданом, ждала такси. И тут такое произошло. Слышу: бабах! Смотрю, а он убежал, побежал туда в тоннель. За дом, за дом, туда на Варшавскую,

– вспоминает женщина.

"У него был странный образ"

Еще одна соседка Ирины Фарион Тамара Шевченко тоже видела вероятного убийцу. Он постоянно был в закрытой одежде. "У него был странный образ, был замаскирован. Он сделал все, чтобы его никто не узнал", – считает женщина.

Говорит, что парень казался ей подозрительным. Она обращала на него внимание других соседей.

Он молодой парень. Поведение его было такое... он не нервничал, сидел спокойно, нога на ногу. Еще я увидела, у него такие манипуляции были – по-разному он те руки складывал, возможно, затерпли, и он разминал их. Мне это не понравилось. Это не нормальное поведение,

– отмечает женщина.

В день убийства, где-то около 18:00, она снова видела этого молодого человека. Рассказывает, что тот пришел, сел на скамейку и взгляд устремил в ту сторону.

Меня удивило: площадка, люди, а он никуда не смотрит, только туда. Там жила Фарион. У меня было впечатление, что он кого-то пасет, выслеживает,

– делится мыслями соседка.

Сосед профессора также регулярно видел мужчину, который приходил во двор. По его словам, тот был странно одет. Несмотря на адскую жару, он был в кроссовках, носках, спортивных штанах, кофте. На голове – шляпа, а на носу – очки, а взглядом всегда "втыкал в шестой подъезд".

Напомним, что во Львове объявили специальную полицейскую операцию для задержания стрелка – план "Перехват". Поиски убийцы до сих пор продолжаются.